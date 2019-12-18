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ليبيا تشارك في البطولة الدولية للملاكمة في تونس

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشارك ليبيا في البطولة الدولية للملاكمة التي افتتحت الثلاثاء في تونس بمشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية.

وتضم بعثة المنتخب الوطني كلا من عبد الباسط عبد المجيد في وزن الديك وعاصم دوكو في وزن الخفيف ومحمد بالراشد وسعد فتحي في وزن خفيف الوسط، كما يمثل ليبيا الملاكم حمزة جمعة في الوزن الثقيل ورياض سعيد في وزن فوق الثقيل.

وشارك في حفل الافتتاح رئيس لجنة المنتخبات الوطنية عبد الكريم مانيطة إضافة إلى أعضاء الاتحاد الليبي للملاكمة.

ويشارك في البطولة الدولية كل من منتخبات تونس المستضيفة والمنتخب العسكري التونسي وليبيا والجزائر والمغرب وأوكرانيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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