ليبيا تشارك في البطولة الدولية للملاكمة في تونس

تشارك ليبيا في البطولة الدولية للملاكمة التي افتتحت الثلاثاء في تونس بمشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية.

وتضم بعثة المنتخب الوطني كلا من عبد الباسط عبد المجيد في وزن الديك وعاصم دوكو في وزن الخفيف ومحمد بالراشد وسعد فتحي في وزن خفيف الوسط، كما يمثل ليبيا الملاكم حمزة جمعة في الوزن الثقيل ورياض سعيد في وزن فوق الثقيل.

وشارك في حفل الافتتاح رئيس لجنة المنتخبات الوطنية عبد الكريم مانيطة إضافة إلى أعضاء الاتحاد الليبي للملاكمة.

ويشارك في البطولة الدولية كل من منتخبات تونس المستضيفة والمنتخب العسكري التونسي وليبيا والجزائر والمغرب وأوكرانيا.

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