التعادل يحسم كلاسيكو برشلونة والريال

تعادل برشلونة مع غريمه التقليدي ريال مدريد دون أهداف، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة أفضلية نسبية لريال مدريد وعديد الفرص طيلة شوطيها عن طريق تسديدات الأوروغواياني فالفيردي والألماني توني كروس، فيما تألق من جانب برشلونة كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسط صعوبة للوصول لشباك الحارس البلجيكي تيبو كوروتوا.

ورفع الفريقان رصيدهما إلى 36 نقطة حيث يتصدر برشلونة بفارق الأهداف عن الريال.

وكان الكلاسيكو قد تأجل من شهر أكتوبر الماضي إلى ديسمبر الحالي وذلك بسبب الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها كتالونيا الفترة الماضية.

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