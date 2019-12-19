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منتخب الصالات يحقق أول فوز ودي بمعسكر المغرب

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات في تحقيق أول فوز ودي له بمعسكره المقام بدولة المغرب عقب فوزه على حساب عصبة الغرب بخمسة أهداف مقابل أربعة في قاعة الدرارب بمدينة طنجة حيث كان هذا اللقاء الأول للمدرب الإسباني خوليو فرنانديز.

وأعطى المدرب الإسباني فرنانديز الفرصة لجميع لاعبيه المستهدفين بمعسكره الحالي بالمغرب للوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية حيث من المقرر أن يخوض المنتخب مباراته الودية الثانية خلال الأيام القليلة القادمة.

ويختتم المنتخب الوطني الحالي معسكره في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري حيث ستعود البعثة إلى ليبيا ومنها ستتوجه إلى تونس لبداية المرحلة الأخيرة من الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا التي ستنطلق في الثامن والعشرين من شهر يناير القادم. إذ وقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات المغرب المستضيف وغينيا الاستوائية وجنوب أفريقيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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