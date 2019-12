أشاد النجم المصري في فريق ليفربول الإنجليزي، بطل أوروبا، محمد صلاح، بجهود جميع لاعبي الفريق في مباراته أمام مونتيري، وقال إنهم جميعا يستحقون أن يكونوا “رجل المباراة”.

وبلغ ليفربول نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعد تغلبه على نظيره المكسيكي مونتيري مساء الأربعاء بهدفين مقابل هدف. وكان المهاجم البرازيلي البديل روبرتو فيرمينو قد منح فريقه ليفربول بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية 2019، بتسجيله هدف الفوز على مونتيري في الوقت بدل الضائع في مباراة نصف النهائي. وتمكّن فيرمينو، الذي دخل في الدقيقة 85 بديلا للبلجيكي ديفوك أوريجي، من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 91، بينما نجح زميله الغيني نابي كيتا بتسجيل هدف المباراة الأول في الدقيقة 12، فيما جاء هدف مونتيري عبر الأرجنتيني روجيليو فونيس موري في الدقيقة 14 من زمن المباراة. وبهذا الفوز على الفريق المكسيكي يضرب ليفربول موعدا للقاء فريق فلامنغو البرازيلي في المباراة النهائية للبطولة في نهاية الأسبوع. واعتبر صلاح، الذي لعب كرة رائعة وساعد زميله كيتا في تسجيل الهدف الافتتاحي، أن الفوز جاء ثمرة جهود جميع اللاعبين في مختلف المراكز بالملعب. وقال النجم المصري، بعد إعلانه “رجل المباراة” في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: “لعب الجميع دوره.. انضم فيرمينو للمباراة في الدقائق الأخيرة وحقق الهدف من أول لمسة للكرة، كما أنقذ أليسون العديد من الفرص، كما ساهم اللاعب ترينت ألكسندر أرنولد في صناعة هدف”. وأضاف قائلا: “ساهم جميع اللاعبين في الفريق في الفوز، وأعتقد أننا جميعا نستحق لقب رجل المباراة”، بحسب ما ذكر موقع “إيكو” المتخصص بأخبار ليفربول. وتابع النجم المصري: “أعتقد في النهاية أننا أظهرنا جودة أدائنا وفزنا في اللحظة الأخيرة.. لقد استحقينا ذلك”. وتابع نجم ليفربول قائلا: “أعتقد أن كل الملعب اليوم كان مصريا! يمكنني سماع ذلك اليوم.. عندما تشعر بالدعم المصري في كل مكان، أشعر بالسعادة حيال ذلك. أشعر دائما بالحب عندما يتم استدعاء اسمي أو أشعر بالدعم منهم. أنا سعيد لسماع ذلك منهم”.

