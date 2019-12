انتهت قرعة دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية، الاثنين الماضي، وباتت الفرق المتأهلة لدور الستة عشر نعرف الأندية التي ستواجهها.

وأسفرت القرعة عن مواجهة مرتقبة لباريس سان جرمان الفرنسي مع بوروسيا دورتموند الألماني، كما يواجه ريال مدريد الإسباني مانشستر سيتي الإنجليزي. أما أتالانتا الإيطالي فسيواجه فالنسيا الإسباني، فيما يقابل أتلتيكو مدريد الإسباني حامل اللقب ليفربول الإنجليزي، ويواجه تشلسي الإنجليزي البطل الألماني بايرن ميونيخ، في حين يستقبل ليون الفرنسي نظيره الإيطالي يوفنتوس، أما توتنهام فسيلاقي لايبزيغ الألماني، وأخيرا يلتقي برشلونة الإسباني مع نابولي الإيطالي. لكن أي من هذه الفرق سيتأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي؟ استخدم موقع “توك سبورت” كمبيوترا خارقا لتوقع نتائج مواجهات دور الستة عشر المقررة في فبراير ومارس المقبلين، والتأهل إلى دور الثمانية من أكبر بطولة أوروبية وقارية. وبحسب توقعات الكمبيوتر الخارق، فإن فريق أتلتيكو مدريد سيطيح بحامل اللقب والمدافع عنه ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، أي ليفربول، بينما سيتأهل مانشستر سيتي على حساب ريال مدريد الإسباني، فيما لن ينجح فريقا تشلسي وتوتنهام هوتسبر في التأهل للدور التالي. ووفقا للنتائج التي توصل إليها الكمبيوتر الخارق، فسوف يتأهل فريق باريس سان جرمان على حساب بوروسيا دورتموند بعد الفوز في مباراتي الذهاب والإياب بالنتيجة نفسها، وهي 2 – 1، ليتأهل الفريق الباريسي للمرحلة التالية بمجموع المباراتين 4 – 2. وتوقع الكمبيوتر الخارق، أن تنتهي مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، في العاصمة الإسبانية، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، بينما سيفوز المان سيتي بثلاثة أهداف لهدف في مباراة الإياب، ليتأهل بمجموع المباراتين 4 -2، حسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية. كذلك توقع الكمبيوتر أن يتأهل فالنسيا على حساب أتالانتا بمجموع المباراتين 3-2، بعد تعادلهما بهدف لكل منهما ذهابا وفوز الفريق الإسباني على نظيره الإيطالي إيابا بهدفين لهدف. أما حامل اللقب، ليفربول، فإنه سيخسر لقاء الذهاب أمام أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، لكنه سيفوز بهدفين لهدف في مباراة الإياب، وبالتالي، فإنه وبحسب توقعات الكمبيوتر سيتأهل الفريق الإسباني على حساب بطل أوروبا بحسب قاعدة الأهداف خارج أرضه. وتوقع الكمبيوتر أيضا خروج تشلسي على أيدي بايرن ميونيخ بالخسارة على أرضه بهدف مقابل هدفين، وفوز الفريق الألماني بهدفين دون رد إيابا، ليتأهل بايرن ميونيخ بمجموع المباراتين 4-1. كذلك سيتأهل يوفنتوس بعد فوزه على ليون بنتيجة هدفين لهدف في المباراتين، وبالتالي سيتأهل الفريق الإيطالي بمجموع المباراتين 4-2. أما توتنهام هوتسبر فسوف يفوز على لايبزيغ ذهابا بهدفين لهدف، ثم يخسر إيابا بهدف دون رد ليتأهل الفريق الألماني بحسب قاعدة تسجيل الأهداف خارج أرضه. وسيكتسح برشلونة نظيره الإيطالي نابولي على أرض الأخير بثلاثة أهداف دون رد، وسيفوز إيابا بثلاثة أهداف لهدف، وبالتالي سيتأهل بمجموع المباراتين 6-1.

