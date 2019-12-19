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سلة الأهلي طرابلس تشارك ببطولة دبي الدولية

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيشارك فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة ببطولة دبي الدولية في الحادي والثلاثين من شهر يناير المقبل ممثلا لليبيا في هذا الحدث.

وبحسب صفحة كرة السلة الليبية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فإن بطولة دبي تعتبر من أبرز البطولات على المستوى العربي في العقد الأخير.

وكان فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة قد مثل ليبيا في البطولة العربية التي استضافها المغرب شهر أكتوبر الماضي وقدم عروضا قوية حيث تحصل على المركز الخامس بعدما وصل للدور ربع النهائي من البطولة وودعه أمام فريق بيروت اللبناني الذي يعد من أبرز الفرق العربية في هذه اللعبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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