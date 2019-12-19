سلة الأهلي طرابلس تشارك ببطولة دبي الدولية

سيشارك فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة ببطولة دبي الدولية في الحادي والثلاثين من شهر يناير المقبل ممثلا لليبيا في هذا الحدث.

وبحسب صفحة كرة السلة الليبية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فإن بطولة دبي تعتبر من أبرز البطولات على المستوى العربي في العقد الأخير.

وكان فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة قد مثل ليبيا في البطولة العربية التي استضافها المغرب شهر أكتوبر الماضي وقدم عروضا قوية حيث تحصل على المركز الخامس بعدما وصل للدور ربع النهائي من البطولة وودعه أمام فريق بيروت اللبناني الذي يعد من أبرز الفرق العربية في هذه اللعبة.

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