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النصر يستعد لموقعة بيدفيست الجنوب أفريقي

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل فريق النصر الأول لكرة القدم تدريباته اليومية بمعسكره المقام حاليا في العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمواجهة فريق بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي لحساب الجولة الثالثة من مجموعات الكونفدرالية.

ولعب النصر مباراة ودية مساء الاثنين الماضي جمعته بفريق أف سي مصر وتفوق في نتيجتها بهدفين مقابل هدف ومن المقرر أن يلتقي فريق حرس الحدود المصري مساء السبت المقبل في آخر ودية له قبل التوجه إلى جنوب أفريقيا.

ويسعى النصر لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته المقبلة من أجل المنافسة على إحدى الورقتين المؤهلتين للدور ربع النهائي من المنافسات الأفريقية حيث وصل لهذا الدور عقب تأهله على حساب برولين الأوغندي في الدور الاثنين والثلاثين مكرر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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