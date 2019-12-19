اختتام التظاهرة الرياضية السنوية في غات

لمدة ثلاثة أيام متتالية استمرت التظاهرة الرياضية التي أقيمت بإشراف من لجنة شؤون قدامى نادي الطليعة في مدينة غات، خصص اليوم الأول فيها لجلسة حوارية ثقافية حول تاريخ وتجارب الأجيال والتأكيد على ضرورة إعادة تجميع أرشيف النادي وخصص اليوم الثاني للألعاب الشعبية.

يُشار إلى أن الغرض الرئيسي من التظاهرة السنوية هو ملء وقت فراغ الرياضيين القدامى وخلق حلقة وصل بين الأجيال إلى جانب التذكير بالشخصيات التي ساهمت في إنشاء النادي الأزرق سواء الأحياء منهم والموجودون بأجسادهم أو الحاضرون بأرواحهم وذكرياتهم.

وكان يوم الثلاثاء الماضي هو اليوم الختامي للتظاهرة والذي خصص لإقامة مباراة في كرة القدم بين قدامى اللاعبين، على الملعب الترابي لنادي الطليعة، كما تم فيه تكريم كل المشاركين في التظاهرة.

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