تركيب أجود أنواع العشب الصناعي بنادي المدينة

انطلقت الشركة المنفذة لأعمال التطوير وصيانة المرافق الرياضية بتعشيب الملعب الجانبي في نادي المدينة بطرابلس بأجود أنواع العشب الصناعي حتى يكون جاهزا الفترة القادمة لاستقبال تدريبات فرق الفئات السنية.

وجاءت فكرة صيانة مرافق نادي المدينة من قبل هيئة الشباب والرياضة في حكومة الوفاق الوطني التي تسعى جاهدة لتطوير المنشآت الرياضية للأندية الليبية ضمن خططها لتطوير البنية التحتية.

وفي السياق ذاته ذكرت الصفحة الرسمية لنادي المدينة على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك إن قاعة كرة السلة الخشبية وصلت إلى مقر النادي على أن يتم تركيبها خلال الأيام القليلة القادمة لتستضيف تدريبات الفريق ومبارياته الرسمية في الفئات السنية والفريق الأول.

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