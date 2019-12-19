ليفربول يتجاوز مونتيري لنهائي مونديال العالم للأندية

تقرير 218

مدججا بنصف نجومه دخل ليفربول نصف نهائي مونديال العالم للأندية من أجل ضمان المباراة، فتحرك صلاح وصنع كرة الهدف الأول في الدقيقة الثانية عشر لنابي كايتا الذي وضعها بكل اقتدار في شباك فريق مونتيري المكسيكي معلنا عن الهدف الأول للريدز.

بطل الكونكاكاف مونتيري لم يستسلم، بل كان شجاعا، فاستجمع قواه ورد سريعا بعد دقيقتين بالضبط، بكرة ارتدت من الحارس أليسون، استغلها المهاجم الأرجنتيني فونيس، وسجل منها هدف التعادل ، الذي رفع من معنويات زملائه عاليا، وارتقى بسقف طموحاتهم في تسجيل الهدف الثاني عبر عدة محاولات، مثل التسديدة القوية من الكولومبي بابون، التي تصدى لها الحارس البرازيلي الأفضل في العالم، والذي أنقذ مرماه من كرة عرضية خطيرة أيضا من نفس اللاعب الكولومبي.

لكن الطموح المكسيكي اصطدم بسقف القوة الإنجليزية، وخبرة يورغن كلوب، التي ظهرت في إخراج أوريجي ، وإدخال فرمينهو، والذي بدوره لم يخيب ظن مدربه وجمهور فريقه، بتسجيله هدف الفوز في الوقت القاتل لمصلحة الريدز، الذي ضرب موعدا مع فلامنغو البرازيلي، يوم السبت المقبل، في نهائي المونديال.

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