برأسية رونالدو.. يوفي ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي

انفرد يوفنتوس بصدارة الدوري الإيطالي عندما عاد بفوز هام على حساب مضيفه سامبدوريا بملعب المراتسي بهدفين مقابل هدف لحساب الجولة السابعة عشرة.

وتقدم يوفنتوس في النتيجة عن طريق نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة العشرين من زمن الشوط الأول، بينما استفاد سامبدوريا من خطأ فادح تسبب به لاعب اليوفي أليكس ساندور ليعدل النتيجة في الدقيقة الخامسة والثلاثين عن طريق لاعبه جانلوكا كابراري.

وبينما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة تمكن البرتغالي رونالدو من تسجيل الهدف الثاني الذي رفع به رصيد السيدة العجوز للنقطة الثانية والأربعين في الصدارة مؤقتا بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند النقطة الخامسة عشرة في الترتيب السابع عشر.

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