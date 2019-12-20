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الشلماني يجتمع بالجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني اجتماعا موسعا مع الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول استعدادا للمواجهات القادمة في التصفيات الإفريقية والمونديالية.

وأسفر الاجتماع عن عدد من النقاط، أهمها التجهيز لتجمع اللاعبين المحليين في المنطقتين الغربية والشرقية، والإعداد لمعسكر خارجي في شهر يناير، إما في تونس أو مصر وذلك حسب ترتيبات المباريات الودية المقترحة، إلى جانب تولى المدير الإداري مهمة التواصل مع اللاعبين المحترفين الذين سيقع عليهم اختيار الجهاز الفني.

وتم تكليف المدرب المساعد بمهمة فتح قنوات للتواصل والتشاور مع المديرين الفنيين في ليبيا والعمل على التنسيق المباشر وتبادل الآراء معهم، بالإضافة لتخصيص حوافز مشجعة للاعبين الملتزمين والمنضبطين أثناء وجودهم في المعسكرات والتدريبات والتأكيد على احترام الغلالة الوطنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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