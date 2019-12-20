اخبار الرياضة

الزروق يتلقى دعوة لحضور مؤتمر أفريقي

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تلقى رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق دعوة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة الطاولة (بالقدم) لحضور المؤتمر الأفريقي الأول للعبة والذي سيعقد في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية في الفترة من 13 إلى 16 من شهر فبراير القادم .

وسيضم هذا المؤتمر الجهات الفاعلة واللجان الأولمبية في البلدان الأفريقية سعيا لإنشاء اتحادات وطنية لهذه اللعبة الجديدة على القارة السمراء في 21 دولة على الأقل وفق مشروع أفريقي لتأسيس اتحاد قاري للعبة يهدف إلى توفير المعدات المطلوبة ولوائح وقوانين اللعبة وتسهيل اعتماد الاتحادات الوطنية لها، حيث سيتم خلال هذا المؤتمر تأسيس الاتحاد الأفريقي لكرة الطاولة بالقدم رسميا وإعلان تاريخ وموقع بطولة الأمم الأفريقية الأولى .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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