6 سنوات على رحيل الشيخ

يوافق اليوم 20 من ديسمبر ذكرى حزينة في تاريخ كرة القدم الليبية وهي الذكرى السنوية السادسة لرحيل المدرب الوطني محمد الخمسي المعروف في الأوساط الرياضية الليبية بشيخ المدربين .

ورحل الخمسي وترك وراءه إرثا من الإنجازات كلاعب ومدرب، سواء مع المنتخب الوطني أو مع الأندية.

وبدأ الخمسي حياته الرياضية كلاعب عام 1959 مع فريق المدينة ثم انتقل إلى الأهلي طرابلس ثم الاتحاد الذي تحصل معه على بطولة الدوري عام 1965 وظل معه حتى اعتزاله عام 1968، ثم عاد له كمدرب فتحصل معه على بطولة الدوري أعوام 1969، 1956 ، 1988 ، 1989 وبطولة الكأس عام 2004، ومع الأهلي طرابلس كمدرب أيضا تحصل على الكأس عام 1976.

ويعد الخمسي أكثر مدرب تولى قيادة المنتخب الوطني في فترات عديدة تحصل فيها على بطولة الدورة الإسلامية عام 1980.

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