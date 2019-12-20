روما في اختبار صعب أمام فيورنتينا الليلة

تقرير 218

تُشير كافة المعطيات إلى أن فيورنتينا لن يُفوّت فرصة مواجهة روما على أرضه دون أن ينتزع النقاط الثلاث بعد سلسلة من النتائج السلبية في القسم الأول من الموسم.

وعلى الرغم من التعزيزات التي قام بها فيورنتينا بداية الموسم إلا أنه يستقر في المركز الرابع عشر برصيد سبع عشرة نقطة وهو مركز لا يليق بفريق يمتلك في صفوفه ريبيري وكييزا وبواتينغ ومدربا يعرف خفايا الدوري الإيطالي مثل مونتيلا.

ومن الجهة الأخرى، تجاوز روما العثرات التي تعرض لها في الجولات الأولى من الموسم وكون هوية جديدة بقيادة مدربه فونسيكا الذي استفاد من خبرة دزيكو مطعمة بموهبة زانيولو.

وعاد روما للتعافي شيئاً فشيئاً بعد التخبطات التي تعرض لها الفريق الصيف الماضي بعد رحيل توتي ورغبة بالوتا في بيع النادي، بتواجده اليوم في المركز الرابع برصيد اثنتين وثلاثين نقطة، لكن تثبيت الأقدام والمضي قدما يحتاج لفترة من استقرار النتائج ومن بينها الفوز ليلة اليوم على العنيد فيورنتينا في أرضه وبين جمهوره.

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