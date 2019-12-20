فيدرر يكشف عن أولوياته لعام 2020

حدد النجم السويسري روجر فيدرر الأهداف التي يسعى للوصول إليها وتحقيقها خلال عام 2020 واضعا البطولات الكبرى في أهم أولوياته.

وأكد فيدرر في تصريحات لشبكة فوكس سبورت أنه يتوجب عليه التدريب بقوة في الفترة المقبلة للاستعداد لانطلاق روزنامة موسم التنس، موضحا بأن أهم الأولويات لديه هي التتويج بلقب واحد على الأقل في سلسلة البطولات الكبرى إضافة إلى تحقيق ذهبية أولمبياد طوكيو القادمة.

ويطمح أسطورة التنس لمحو خيبة الأمل في الموسم الماضي حيث يحتل التصنيف الثالث ضمن لاعبي التنس المحترفين خلف الإسباني رافائيل نادال والصربي نوفاك دجوكوفيتش في موسم كان الأصعب له منذ عدة سنوات .

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