إيفرتون يجدد الثقة بمدربه أمام أرسنال

كشف إيفرتون عن المدرب الذي سيقود الفريق في مباراته المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز والتي سيخوضها أمام أرسنال في الجولة 18 من البريمرليغ.

وذكر إيفرتون عبر موقعه الرسمي أن دنكان فيرجسون سيستمر في عمله كمدرب مؤقت لخوض المباراة الرابعة على التوالي، وكانت إدارة التوفيز قد منحت فيرجسون مهمة تدريب الفريق الأول لفترة مؤقتة عقب إقالة البرتغالي ماركو سيلفا من قيادة الفريق مطلع الشهر الجاري بسبب تراجع النتائج في الفترة الماضية حيث قاد فيرجسون الفريق في ثلاث مباريات أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد في البريمرليغ إضافة إلى ليستر سيتي في رابطة الأندية المحترفة .

ويعد المدرب كارلو أنشيلوتي الأقرب لتولي مهمة قيادة إيفرتون في باقي الموسم بعدما أقيل من تدريب نابولي وبدأ المفاوضات مع إدارة النادي الإنجليزي .

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