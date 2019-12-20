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إيفرتون يجدد الثقة بمدربه أمام أرسنال

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف إيفرتون عن المدرب الذي سيقود الفريق في مباراته المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز والتي سيخوضها أمام أرسنال في الجولة 18 من البريمرليغ.

وذكر إيفرتون عبر موقعه الرسمي أن دنكان فيرجسون سيستمر في عمله كمدرب مؤقت لخوض المباراة الرابعة على التوالي، وكانت إدارة التوفيز قد منحت فيرجسون مهمة تدريب الفريق الأول لفترة مؤقتة عقب إقالة البرتغالي ماركو سيلفا من قيادة الفريق مطلع الشهر الجاري بسبب تراجع النتائج في الفترة الماضية حيث قاد فيرجسون الفريق في ثلاث مباريات أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد في البريمرليغ إضافة إلى ليستر سيتي في رابطة الأندية المحترفة .

ويعد المدرب كارلو أنشيلوتي الأقرب لتولي مهمة قيادة إيفرتون في باقي الموسم بعدما أقيل من تدريب نابولي وبدأ المفاوضات مع إدارة النادي الإنجليزي .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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