بعد بروزه عالمياً.. الهوني يكشف لـ218 عن العروض الاحترافية

قال نجم فريق الترجي التونسي حمدو الهوني في تصريحات خاصة لـ218 فور عودته إلى تونس وبداية تدريباته استعدادا للاستحقاقات القادمة إنه يمتلك عدة عروض احترافية من دولتي قطر والسعودية، لكن تركيزه في المرحلة الحالية ينصب على فريقه الحالي.

وأضاف الهوني أن سبب تألقه في مونديال الأندية يرجع لوقوف الترجي بجانبه من لاعبين وطاقم فني وإداري ومشجعين، وخلق البيئة المناسبة له لتحقيق الإنجاز التاريخي بتسجيله ثلاثية في مرمى السد القطري في إطار المباراة الترتيبية بمونديال الأندية.

وحول المنتخب الوطني واستحقاقاته القادمة طالب الهوني اتحاد الكرة بضرورة زرع الاستقرار من خلال تثبيت المدرب الذي يقود الرزنامة الليبية في تصفيات المونديال والكان معا.

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