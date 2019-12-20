رسمياً.. أرتيتا يعود لـ”أرسنال” مدرباً

أعلن أرسنال الإنجليزي تعيين الإسباني مايكل أرتيتا مدربا للفريق الأول خلفاً لمواطنه أوناي إيمري والذي أقيل من تدريب الفريق الفترة الماضية بسبب تراجع النتائج .

وكشف النادي اللندني أن أرتيتا سيقود الفريق بداية من المباراة المقبلة أمام إيفرتون في الجولة الثامنة عشرة من البريمرليغ بتواجد من المدرب المؤقت الحالي السويدي فريدي ليونبيرغ، ولم يكشف النادي عن تفاصيل العقد المبرم مع المدرب الإسباني الشاب والذي يخوض أول تجربة تدريبية له في مسيرته .

ويحتل أرسنال المركز العاشر في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي باثنتين وعشرين نقطة بفارق يصل إلى 27 نقطة عن المتصدر ليفربول

وكان أرتيتا قد لعب مع أرسنال لمدة 5 سنوات بين عامي 2011 و 2016 حيث خاض 149 مباراة مع الغانارز، وكان اسمه مرتبطاً بتولي منصب المدير الفني عام 2018 لكنه فضل البقاء مساعداً للمدرب بيب غوارديولا ليتم تعيين أوناي إيمري مدرباً للفريق .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية