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الشعباني يكشف لـ218 “مفاتيح” تألق حمدو الهوني

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر مدرب فريق الترجي الرياضي التونسي معين الشبعاني لـ218 أن حمدو الهوني لاعب منضبط داخل وخارج التدريبات وهذا ما جعله يصل لهذه المكانة السريعة كلاعب محترف يلفت الانتباه أينما حل خاصة في مونديال الأندية عندما استطاع قيادة فريقه للمركز الخامس بفوزه على السد القطري بـ 6-2.

وقال الشعباني إن الهوني منذ قدومه للترجي شكل إضافة كبيرة للفريق حيث يستخدم إمكانياته الهائلة من الناحية الفنية لصالح الفريق ما جعله من أبرز اللاعبين في فترة وجيزة.

وقال معين إنه طلب من الهوني التركيز بشكل أكبر في المرحلة المقبلة حتى يتمكن من الوصول إلى مراحل متطورة أخرى رفقة الترجي والمنتخب الوطني.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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