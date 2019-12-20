الشعباني يكشف لـ218 “مفاتيح” تألق حمدو الهوني

ذكر مدرب فريق الترجي الرياضي التونسي معين الشبعاني لـ218 أن حمدو الهوني لاعب منضبط داخل وخارج التدريبات وهذا ما جعله يصل لهذه المكانة السريعة كلاعب محترف يلفت الانتباه أينما حل خاصة في مونديال الأندية عندما استطاع قيادة فريقه للمركز الخامس بفوزه على السد القطري بـ 6-2.

وقال الشعباني إن الهوني منذ قدومه للترجي شكل إضافة كبيرة للفريق حيث يستخدم إمكانياته الهائلة من الناحية الفنية لصالح الفريق ما جعله من أبرز اللاعبين في فترة وجيزة.

وقال معين إنه طلب من الهوني التركيز بشكل أكبر في المرحلة المقبلة حتى يتمكن من الوصول إلى مراحل متطورة أخرى رفقة الترجي والمنتخب الوطني.

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