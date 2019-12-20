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“المختار طبرق” يتعاقد مع المدرب فرج احشيشة

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حط المدرب الوطني المتخصص في تدريب الفئات السنية، ابن مدينة اجدابيا، فرج احشيشة، رحاله مؤخرا في طبرق بعد تعاقده مع نادي المختار لتولي مهمة الإدارة الفنية لفريق أواسط كرة القدم في النادي.

ويعتبر احشيشة من بين أبرز المدربين في اجدابيا، فقد صعد بالفريق الإجدابي إلى الدرجة الثانية كما توج بلقب الدرجة الثالثة مع فريق الشروق سلطان، وإثر توقيعه للعقد داخل مقر نادي المختار في حي المنارة لم يتكاسل عن مباشرة عمله في مهمته الجديدة مع أواسط النادي على أرضية الملعب الترابية بوجود مساعده أسامة جناح.

إلى جانب احشيشة تعاقد النادي مع رضا صلاح فني التجهيزات بالإضافة للتعاقد مع عبداللطيف العمامي مدربا لفئة الآمال ويساعده عبدالكريم السنيني، أما البراعم فقد تولى مهمة تدريبهم صلاح علي عطية، ما يدل على أن مسؤولي نادي المختار قد صبوا جل تركيزهم على الفئات السنية في النادي من أجل التطوير والتجديد.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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