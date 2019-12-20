“المختار طبرق” يتعاقد مع المدرب فرج احشيشة

حط المدرب الوطني المتخصص في تدريب الفئات السنية، ابن مدينة اجدابيا، فرج احشيشة، رحاله مؤخرا في طبرق بعد تعاقده مع نادي المختار لتولي مهمة الإدارة الفنية لفريق أواسط كرة القدم في النادي.

ويعتبر احشيشة من بين أبرز المدربين في اجدابيا، فقد صعد بالفريق الإجدابي إلى الدرجة الثانية كما توج بلقب الدرجة الثالثة مع فريق الشروق سلطان، وإثر توقيعه للعقد داخل مقر نادي المختار في حي المنارة لم يتكاسل عن مباشرة عمله في مهمته الجديدة مع أواسط النادي على أرضية الملعب الترابية بوجود مساعده أسامة جناح.

إلى جانب احشيشة تعاقد النادي مع رضا صلاح فني التجهيزات بالإضافة للتعاقد مع عبداللطيف العمامي مدربا لفئة الآمال ويساعده عبدالكريم السنيني، أما البراعم فقد تولى مهمة تدريبهم صلاح علي عطية، ما يدل على أن مسؤولي نادي المختار قد صبوا جل تركيزهم على الفئات السنية في النادي من أجل التطوير والتجديد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية