المنتخب الليبي..تجمعات محلية ومعسكر تحضيري لم يحدد مكانه

أخبار ليبيا24- خاص

اتخذ مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم عدد من الخطوات التي من شأنها تجهيز المنتخب الليبي قبل خوضه لعدد من الاستحقاقات القارية.

هذا وقرر الاتحاد بالاتفاق مع الطاقم الفني والإداري للمنتخب على إقامة تجمع اللاعبين المحليين في المنطقتين الغربية والشرقية.

فيما سيدخل المنتخب الليبي الأول لكرة القدم معسكرًا خارجيًا خلال يناير المقبل في تونس أو مصر حسب ترتيبات المباريات الودية المقترحة وفق ما أوردت الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي.

وأضاف الاتحاد الليبي أنه سيتخلل المعسكر الخارجي عدد من المباريات الودية التي سيحددها طاقم المنتخب لاحقاً.

وأوضح الاتحاد أنه تم تخصيص حوافز مشجعة للاعبين الملتزمين و المنضبطين أثناء تواجدهم في المعسكرات والتدريبات.

وأصدر الاتحاد الليبي عدد من التكليفات منها تكليف المدير الإداري للمنتخب الليبي كمال الترهوني بمهمة التواصل مع اللاعبين المحترفين الذين سيقع عليهم اختيار الجهاز الفني.

وطلب من المدرب المساعد للمنتخب أكرم الهمالي بفتح قنوات للتواصل والمشورة مع المدراء الفنيين في ليبيا و التنسيق المباشر معهم .

وكان رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني قد اجتمع الخميس مع الجهازين الفني والإداري للمنتخب الأول لوضع كافة الخطوات تحضيراً للاستحقاقات القادمة في تصفيات أمم أفريقيا و تصفيات كأس العالم.

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