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منتخب الصالات يحقق فوزه الثاني بمعسكره في المغرب

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات نتيجة الفوز على حساب عصبة الشمال المغربي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة الودية التي أقيمت ضمن معسكر الفريق الاستعدادي بالمغرب تحضيرا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

وكان هذا اللقاء هو الثاني لمنتخب الصالات الذي يستعد لهذه المرحلة بقيادة مدربه الإسباني خوليو فرنانديز الذي تعاقد معه اتحاد الكرة قبل عشرة أيام ليقود الفرسان في استحقاق أمم أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم العام المقبل في ليتوانيا.

ويختتم المنتخب الوطني معسكره في المغرب يوم الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي حيث ستعود البعثة إلى ليبيا قبل الدخول في التجمع الأخير الذي يسبق انطلاق المنافسات شهر يناير القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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