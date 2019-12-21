توتنهام يقطع الطريق أمام المهتمين بـ”ألدرفيلد”

جدد توتنهام عقد مدافعه البلجيكي توبي ألدرفيلد حتى عام 2023 ليؤمن السبيرز استمرار المدافع وبقاءه لعدة مواسم إضافية.

وأعلن النادي رسميا أن التجديد جاء بعد التشاور مع المدرب جوزيه مورينهو حيث كان عقد ألدرفيلد سينتهي في صيف العام القادم مما جعله أحد أبرز أهداف سوق الانتقالات الشتوية للعديد من الأندية أبرزها مانشستر يونايتد.

وكان المدافع البلجيكي قد انضم إلى توتنهام في ألفين وخمسة عشر قادما من أتلتيكو مدريد ليصبح عنصرا أساسيا في تشكيلة المدرب السابق ماوريتسيو بوتشيتينو قبل رحيله وقدوم المدرب جوزيه مورينهو.

وخاض ألدرفيلد عشرين مباراة في كل المسابقات حيث يحتل السبيرز المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن المرتبة الرابعة المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

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