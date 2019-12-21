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بحير يقترب من فسخ عقده مع تطاوين التونسي

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر موقع ريميسا الرياضي أن اللاعب الليبي المحترف في صفوف اتحاد تطاوين التونسي محمد بحير يقترب من فسخ عقده بالتراضي بعد عدم تلقيه مستحقاته المالية لفترة تجاوزت أربعة أشهر.

بحير علل لريميسا سبب تراجع نتائج الفريق بعدم انتظام إدارة النادي التونسي في تسديد مستحقات اللاعبين المالية منذ شهر سبتمبر الماضي ما جعل الفريق يحتل المركز الأخير في منافسات الدوري التونسي حيث خسر في تسع مباريات وتعادل في اثنتين وتفوق في لقاء واحد.

من جهة أخرى وعلى الرغم من المشاكل التي يمر بها اتحاد تطاوين إلا أن بحير عبر عن رضاه التام تجاه مستواه الفني رفقة الفريق طيلة المباريات التي لعبها بشكل أساسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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