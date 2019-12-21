بحير يقترب من فسخ عقده مع تطاوين التونسي

ذكر موقع ريميسا الرياضي أن اللاعب الليبي المحترف في صفوف اتحاد تطاوين التونسي محمد بحير يقترب من فسخ عقده بالتراضي بعد عدم تلقيه مستحقاته المالية لفترة تجاوزت أربعة أشهر.

بحير علل لريميسا سبب تراجع نتائج الفريق بعدم انتظام إدارة النادي التونسي في تسديد مستحقات اللاعبين المالية منذ شهر سبتمبر الماضي ما جعل الفريق يحتل المركز الأخير في منافسات الدوري التونسي حيث خسر في تسع مباريات وتعادل في اثنتين وتفوق في لقاء واحد.

من جهة أخرى وعلى الرغم من المشاكل التي يمر بها اتحاد تطاوين إلا أن بحير عبر عن رضاه التام تجاه مستواه الفني رفقة الفريق طيلة المباريات التي لعبها بشكل أساسي.

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