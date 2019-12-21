اخبار الرياضة

دورتموند يخسر أمام هوفينهايم

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قلب هوفينهايم تأخره على أرضه بهدف لفوز أمام ضيفه بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف في افتتاح الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني البوندسليغا والتي احتضنها ملعب راين نيكار أرينا.

وتقدم بروسيا دورتموند في الدقيقة السابعة عشرة من المباراة عن طريق ماريو غوتزه بعد تمريرة من المغربي أشرف حكيمي، وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة التاسعة والسبعين ليعدلوا النتيجة عن طريق الجناح سارجيس أداميان، قبل أن يسجل المهاجم الكرواتي أندري كراماريتش هدف الفوز قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق .

وبهذا الفوز رفع هوفنهايم رصيده إلى سبع وعشرين نقطة ليرتقي للمركز السادس فيما توقف دورتموند عند ثلاثين نقطة في المرتبة الرابعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك