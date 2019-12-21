دورتموند يخسر أمام هوفينهايم

قلب هوفينهايم تأخره على أرضه بهدف لفوز أمام ضيفه بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف في افتتاح الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني البوندسليغا والتي احتضنها ملعب راين نيكار أرينا.

وتقدم بروسيا دورتموند في الدقيقة السابعة عشرة من المباراة عن طريق ماريو غوتزه بعد تمريرة من المغربي أشرف حكيمي، وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة التاسعة والسبعين ليعدلوا النتيجة عن طريق الجناح سارجيس أداميان، قبل أن يسجل المهاجم الكرواتي أندري كراماريتش هدف الفوز قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق .

وبهذا الفوز رفع هوفنهايم رصيده إلى سبع وعشرين نقطة ليرتقي للمركز السادس فيما توقف دورتموند عند ثلاثين نقطة في المرتبة الرابعة.

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