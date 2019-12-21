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برشلونة يعزز صدارته لليغا بالفوز على ألافيس

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني اليوم إثر فوزه بنتيجة أربعة أهداف لواحد على ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس، السبت، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الكامب نو لحساب الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

وتقدم برشلونة أولا عن طريق غريزمان في الدقيقة 14، ثم أضاف أرتورو فيدال الهدف الثاني في آخر دقيقة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ذلل ألافيس الفارق بهدف بيري بونس في الدقيقة 56، قبل أن يضيف ليونيل ميسي الثالث للبارسا في الدقيقة 69، ومن ركلة جزاء في الدقيقة 75 اختتم لويس سواريز رباعية البارسا، التي رفع بها رصيده إلى 39 نقطة مثبتا نفسه في صدارة الليغا بينما تراجع الافيس إلى المركز 15 برصيد 19 نقطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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