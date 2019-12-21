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أرسنال يتعثّر في البريمرليغ

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعثر أرسنال في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وذلك بعد تعادله بلا أهداف مع مضيفه إيفرتون اليوم السبت، على ملعب جوديسون بارك.

وقد شهدت المباراة إشهار خمسة كروت صفراء، اثنان منها لإيفرتون وثلاثة للغانرز.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى للمدرب الجديد مايكل أرتيتا الذي خلف مواطنه أوناي إيمري في تدريب الأرسنال، الذي وعلى الرغم من حصوله على نقطة التعادل إلا أنه قد تراجع في ترتيب الدوري من المركز التاسع إلى المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، فيما جاء إيفرتون في المركز الخامس عشر برصيد تسعة عشر نقطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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