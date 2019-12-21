أرسنال يتعثّر في البريمرليغ

تعثر أرسنال في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وذلك بعد تعادله بلا أهداف مع مضيفه إيفرتون اليوم السبت، على ملعب جوديسون بارك.

وقد شهدت المباراة إشهار خمسة كروت صفراء، اثنان منها لإيفرتون وثلاثة للغانرز.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى للمدرب الجديد مايكل أرتيتا الذي خلف مواطنه أوناي إيمري في تدريب الأرسنال، الذي وعلى الرغم من حصوله على نقطة التعادل إلا أنه قد تراجع في ترتيب الدوري من المركز التاسع إلى المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، فيما جاء إيفرتون في المركز الخامس عشر برصيد تسعة عشر نقطة.

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