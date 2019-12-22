النصر يهزم حرس الحدود استعدادا لملاقاة “بيدفيست” الجنوب أفريقي

أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق فريق النصر الفوز وديا على حرس الحدود المصري بهدف مقابل لاشئ أمس السبت في إطار تحضيرات الفريق لمواجهة بيديفست الجنوب أفريقي في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لبطولة الكونفيدراليه الأفريقية .

هدف النصر الوحيد جاء بواسطة المهاجم الشاب “عزو بنينا” .

وقال نائب رئيس نادي النصر صلاح عبد الدائم إن التحضيرات لمواجه “بيديفست” تسير بشكل جيد في معسكر الفريق بالقاهرة .

عبد الدائم أضاف – في تصريحات لإخبار ليبيا 24 – كل اللاعبين يتواجدون في التدريبات باستثناء الكاميروني “جونيور “الذي تغيب عن المعسكر منذ سفره للكاميرون عقب مباراة حوريا .

وأشار إلى أن النادي بصدد رفع قضية على “جونيور” بعد اعطائه مهله للعودة ولم يتجاوب .

هذا وسيلاقي النصر نظيره بيدفسيت الجنوب افريقي في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، و يسعي من خلالها رجال المدرب زملاء معتز المهدي للخروج بنتيجة تمكن الفريق من مواصلة المنافسه على بطاقة للتأهل للدور القادم .

ويحتل النصر المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة بعد أن خاض مباراتين تعادل في الأولي أمام دجوليبا المالي بهدف لكل فريق وخسر في كوناكري مباراته الثانية أمام حوريا بثلاثة أهداف نظيفة .

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