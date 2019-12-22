نجم ليبي يسجل أرقام غير مسبوقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

احتل النجم الليبي “حمدو الهوني” صدارة هدافي كأس أندية العالم لكرة القدم التي اختمت أمس السبت بالدوحة القطرية .

وتقاسم الهوني الجائزة مناصفة مع الجزائري “بغداد بونجاح” لاعب السد القطري برصيد ثلاثة أهداف .

وسجل النجم الليبي اسمه بحروف من ذهب خلال البطولة، حيث أصبح أول لاعب عربي وأفريقي يسجل ثلاثية في مباراة واحدة في تاريخ البطولة، ورابع لاعب ينجح في ذلك في تاريخ المسابقة إلى جانب كلا من غاريث بيل وكرستيانو رونالدو و لويس سواريز .

وقدم اللاعب الليبي مع الترجي التونسي أداء مميز مما حذا بعدد من الأندية طلب التعاقد معه .

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