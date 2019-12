السيتي يواصل صحوته ويقلب النتيجة على ليستر بثلاثية

وضع مانشستر سيتي حدا لسلسلة بدون هزيمة في تسع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لضيفه ليستر سيتي عندما تغلب عليه 3-1 باستاد الاتحاد يوم السبت، على الرغم من تقدم الفريق الزائر عبر جيمي فاردي.

وصعق هدف فاردي، وهو رقم 17 له في الدوري هذا الموسم، من انطلاقة رائعة لصاحب الأرض في الدقيقة 22. لكن رياض محرز لاعب ليستر السابق أدرك التعادل بعد ذلك قبل أن يضيف زميله إيلكاي غندوغان الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد خطأ ضد رحيم سترلينغ في نهاية الشوط الأول. وسيطر مانشستر سيتي على المباراة وصنع كيفن دي بروين الهدف الثالث لغابرييل غيسوس قبل 20 دقيقة من النهاية. وفي غياب ليفربول المتصدر بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية كانت المنافسة بين الفريقين المطاردين وبدا أن مانشستر سيتي حامل اللقب هو الأقرب لتقليص الفارق. وظل مانشستر سيتي في المركز الثالث متأخرا بفارق 11 نقطة عن القمة لكنه لعب مباراة أكثر من ليفربول. ويتقدم ليستر، الذي انتصر في ثماني مباريات وتعادل مرة واحدة في آخر تسع مواجهات، بنقطة واحدة على حامل اللقب. ولن تكون الأمور سهلة على ليستر الذي يستضيف ليفربول يوم الخميس المقبل.

