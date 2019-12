بلمسة برازيلية.. ليفربول يحصد لقب كأس العالم للأندية

ليفربول يفك عقدته ويحرز مونديال الأندية [غيتي]

أهدى البرازيلي “روبرتو فيرمينو” فريقه ليفربول الإنجليزي لقب كأس العالم للأندية 2019 على حساب فريق فلامنغو البرازيلي بعدما حقق الفوز عليه بهدف مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

وشارك ليفربول وفلامنغو في النسخة السادسة عشرة من مونديال الأندية بدءاً من نصف النهائي، فخرج بطل أوروبا الأربعاء متفوّقاً بصعوبة على مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف بنتيجة 2-1 بفضل هدف في الوقت الضائع من المهاجم البرازيلي البديل روبرتو فيرمينو، ليلحق ببطل أميركا الجنوبية الذي تفوّق في نصف النهائي الأول الثلاثاء على الهلال السعودي بنتيجة 3-1.

وشهدت المباراة تألقا لافتا من حارس فلامنغو دييغو ألفيس، الذي أنقذ فرصا عدة من نجوم ليفربول، قبل أن يستسلم لخبرة أبطال أوروبا.

وكان حكم اللقاء قد احتسب ركلة جزاء في الدقيقة

الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، بعد أن أعاق المدافع البرازيلي رافينيا

مهاجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، داخل منطقة الجزاء، قبل أن يلغيها بعد

الاستعانة بتقنية الفيديو، الأمر الذي أثار استياء يورغن كلوب ولاعبيه

كثيرا.

ورغم تتويجه بطلا لأوروبا 5 مرات بالسابق، فشل ليفربول بالحصول على لقب “زعامة العالم”، بشكل غريب، وهو ما وضع عبئا مضاعفا على الفريق لتحقيق الإنجاز أخيرا.

