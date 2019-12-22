يوفنتوس ولاتسيو يطاردان “سوبر إيطاليا” في السعودية

تقرير 218

تحتضن الرياض مباراة كأس السوبر الإيطالي والتي ستجمع بين حامل لقب الدوري الموسم الماضي يوفنتوس والمتوج بكأس إيطاليا لاتسيو في مواجهة منتظرة لعشاق الكرة الإيطالية .

وسيدخل البيانكونيري بطل إيطاليا في النسخ الثمانية الأخيرة المباراة بأغلب النجوم وبتشكيلته الأساسية فتواجد رونالدو وديبالا دوما يريح المدرب ماوريتسيو ساري الذي يستمتع بتدريبات اللافيكيا سنيورا منذ التحاقه به في الصيف الماضي بحسب قوله .

أما من الناحية الأخرى فنسور العاصمة الإيطالية يطمحون لكتابة فصل جديد من فصول التألق للمدرب سيموني إنزاغي الذي تمكن من فرض سيطرته على اليوفي في آخر مواجهة لهم في الدوري والاقتراب من الصدارة لكنه يرى أن المواجهة أمامهم هذه المرة ستكون مختلفة كونها لحسم لقب يعد هاما للطرفين.

وستسلط الأضواء على الدون من جهة والذي سيطارد المجد بعد قيادته السيدة العجوز للتتويج الموسم الماضي بنفس الكأس أمام الميلان في جدة، فهل يفعلها يوفنتوس للمرة التاسعة؟ أم أن لاتسيو سيخطفها للمرة الخامسة.

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