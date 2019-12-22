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منتخب اليد يبدأ تجمعه الأخير لبطولة أفريقيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يبدأ المنتخب الوطني لكرة اليد من اليوم معسكره التدريبي الخارجي في تونس استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا المؤهلة للمونديال منتصف شهر يناير القادم.

وتتكون بعثة المنتخب الوطني من اللاعبين حيث ستلتحق الأسماء المحترفة بالمنتخب في تونس تمهيدا لخوض المرحلة الأخيرة من الاستعداد إذ ذكرت الصفحة الرسمية لاتحاد كرة اليد عن خوض المنتخب لثماني مباريات ودية استعداداية أمام أندية تونسية ومنتخبات أفريقيا قبل بداية الاستحقاق.

هذا ويتواجد منتخب اليد في المجموعة الثانية في البطولة الأفريقية إلى جانب منتخبات الغابون وأنغولا ونيجيريا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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