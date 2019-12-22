منتخب اليد يبدأ تجمعه الأخير لبطولة أفريقيا

يبدأ المنتخب الوطني لكرة اليد من اليوم معسكره التدريبي الخارجي في تونس استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا المؤهلة للمونديال منتصف شهر يناير القادم.

وتتكون بعثة المنتخب الوطني من اللاعبين حيث ستلتحق الأسماء المحترفة بالمنتخب في تونس تمهيدا لخوض المرحلة الأخيرة من الاستعداد إذ ذكرت الصفحة الرسمية لاتحاد كرة اليد عن خوض المنتخب لثماني مباريات ودية استعداداية أمام أندية تونسية ومنتخبات أفريقيا قبل بداية الاستحقاق.

هذا ويتواجد منتخب اليد في المجموعة الثانية في البطولة الأفريقية إلى جانب منتخبات الغابون وأنغولا ونيجيريا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية