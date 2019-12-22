النصر يفوز ودياً على حرس الحدود المصري

حقق فريق النصر الفوز وديا على حساب فريق حرس الحدود المصري بهدف دون مقابل ضمن تحضيراته لمواجهة بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي لحساب الجولة الثالثة من منافسات الكونفدرالية.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق مهاجم النصر معتز العقوري في الدقيقة الثالثة عشرة إذ شهدت المباراة في شوطها الثاني خروج الثنائي أسامة البدوي ومهند بوعجيلة بداعي الإصابة ولم يشر المركز الإعلامي للنادي إلى مدى خطورة إصابة اللاعبين.

بينما أشرك المدير الفني للفريق اللاعب فراس شليق للمرة الأولى بعد غيابه بسبب الإصابة المدة الماضية ليصبح خيارا متاحا للنصر في مباراته القادمة بالكونفدرالية.

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