مانشستر سيتي يُقلّص الفارق بينه وبين ليستر

قلص مانشستر سيتي الفارق بينه وبين ليستر سيتي الثاني إلى نقطة واحدة عندما تمكن من هزيمته بملعب الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإنجليزي.

وافتتح جيمي فاردي مهاجم الثعالب النتيجة لصالح ليستر في الدقيقة الثانية والعشرين من زمن الشوط الأول.

وعدل الجزائري رياض محرز النتيجة في الدقيقة الثلاثين قبل أن يضع زميله إلكاي غوندغان مان سيتي في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين من علامة الجزء.

وفي الشوط الثاني أكمل البرازيلي غابريل خيسوس ثلاثية مانشستر سيتي بهدفه الثالث لتنتهي المباراة بفوز رفع رصيد مانشستر سيتي لثماني وثلاثين نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد ليستر عند النقطة التاسعة والثلاثين ثانيا.

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