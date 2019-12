إنتر ميلانو يستعيد صدارة الدوري الإيطالي

استعاد إنتر ميلانو صدارة الدوري بعد فوزه الكبير على ضيفه جنوى برباعية نظيفة في الجولة السابعة عشرة من المسابقة والتي استضافها ملعب جوزيبي مياتزا.

وتقدم النيراتزوري في الدقيقة الحادية والثلاثين برأسية البلجيكي روميلو لوكاكو بعد عرضية كاندريفا، قبل أن يضيف لاعب الوسط روبيرتو غاليارديني الهدف الثاني بعدها بدقيقة واحدة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني ومن علامة الجزاء أضاف الشاب سيبستيانو إسبوسيتو الهدف الثالث، قبل أن يعود لوكاكو ويكمل رباعية الإنتر في الدقيقة الحادية والسبعين بتسديدة في الزاوية الصعبة للحارس رادو .

ليرفع الإنتر رصيده إلى اثنتين وأربعين نقطة ليعود للصدارة بالتساوي مع يوفنتوس، فيما توقف جنوى عند إحدى عشرة نقطة في المركز ما قبل الأخير.

