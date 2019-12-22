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حمدو الهوني يُتوّج بلقب هدّاف مونديال الأندية

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج لاعب منتخبنا الوطني حمدو الهوني المحترف في صفوف الترجي التونسي بلقب هداف بطولة كأس العالم للأندية والتي اختتمت مساء أمس.

وسجل الهوني ثلاثة أهداف وصنع هدفا آخر في مباراة الترجي أمام السد في مباراة تحديد المركز الخامس للبطولة حيث تساوى الهوني بذلك مع المهاجم الجزائري بغداد بوجناح مهاجم السد، ليصبح الهوني بذلك أول لاعب ليبي وعربي يحقق هذا الإنجاز على المستوى القاري.

وخلال البطولة تمكن الهوني من حصد أرقام قياسية في مونديال الأندية كونه أول لاعب أفريقي وعربي يسجل هاتريك في مباراة واحدة ضمن البطولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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