حمدو الهوني يُتوّج بلقب هدّاف مونديال الأندية

توج لاعب منتخبنا الوطني حمدو الهوني المحترف في صفوف الترجي التونسي بلقب هداف بطولة كأس العالم للأندية والتي اختتمت مساء أمس.

وسجل الهوني ثلاثة أهداف وصنع هدفا آخر في مباراة الترجي أمام السد في مباراة تحديد المركز الخامس للبطولة حيث تساوى الهوني بذلك مع المهاجم الجزائري بغداد بوجناح مهاجم السد، ليصبح الهوني بذلك أول لاعب ليبي وعربي يحقق هذا الإنجاز على المستوى القاري.

وخلال البطولة تمكن الهوني من حصد أرقام قياسية في مونديال الأندية كونه أول لاعب أفريقي وعربي يسجل هاتريك في مباراة واحدة ضمن البطولة.

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