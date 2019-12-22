زقطة يحرز لقب “الفصول الأربعة” للشطرنج

توج الشطرنجي فيصل زقطة ببطولة الفصول الأربعة للشطرنج والتي أشرفت عليها الجمعية الليبية للعبة بفندق فيكتوريا بالعاصمة طرابلس وسط مشاركة كبيرة من الشطرنجيين المحليين.

وتمكن زقطة من التغلب في النهائي على الشطرنجي عادل المشيرقي ليتمكن من حصد لقب النسخة الخامسة ليصل للنقطة الثامنة فيما جاء عبد العزيز بو سنينة ثانيا بست نقاط وخمسة أعشار النقطة.

واحتل عماد بركة المرتبة الثالثة وعادل هنكة المركز الرابع وحاتم أبو منجل المركز الخامس فيما جاء عادل المشيرقي في المرتبة السادسة بأربع نقاط.

وأدار الحكم أحمد شراطة والحكم الدولي سعيد زبيدة وسراج بركة منافسات البطولة والتي أقيمت لمدة ثمانية أيام متتالية بمشاركة ستة وعشرين لاعبا مصنفا.

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