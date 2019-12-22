تتويج البطل الليبي سعد الفلاح بالميدالية البرونزية في بطولة تونس للملاكمة

توج البطل الليبي سعد الفلاح، بالميدالية البرونزية، بعد التصفيات النهائية ببطولة تونس الدولية للملاكمة، وذلك بعد تقديم مباراة قوية أمام أحد عمالقة الملاكمة الأوكرانية.،وواجه الملاكم الدولي الليبي، نظيره البطل الأوكراني في الأدوار نصف النهائية في البطولة، ونجح “الفلاح” في تسديد لكماته في وقتها، وصمد أمام هذا العملاق إلى آخر دقيقة في المباراة، ولكن لانعدام وضعف الخبرة الدولية والفرق في الاستعداد، رجحت الكفة لصالح خصمه الأوكراني وفقد اللقاء بالنقاط.

وانطلقت فعاليات البطولة الدولية للملاكمة، الخميس 17 ديسمبر الجاري، التي تستضيفها تونس بمشاركة، ليبيا وأوكرانيا والمغرب والعراق والجزائر والمنتخب العسكري التونسي.

ويضم المنتخب الوطني كلا من عبدالباسط عبدالمجيد وزن الديك، وعاصم صالح دوكو وزن الخفيف، ومحمد علي بالراشد وزن خفيف وسط، وسعد فتحي وزن خفيف وسط، وحمزة جمعه وزن ثقيل، ورياض سعيد وزن فوق الثقيل، لتمثيل ليبيا في البطولة.

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