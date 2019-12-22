اخبار الرياضة

سان جيرمان يبتعد بصدارة الدوري الفرنسي

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه أميان بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب بارك دي فرانس ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي .

وافتتح كيليان مبابي أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة، ليضيف البرازيلي نيمار دا سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والأربعين، ليعود كليان مبابي ويضيف ثنائيته الشخصية والهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الخامسة والستين.

وقلص ستيفن ميندوزا الفارق لأميان في الدقيقة السبعين، قبل أن يختتم ماورو إيكاردي رباعية الباريسيين قبل النهاية بست دقائق، ليرفع الفريق الباريسي رصيده إلى خمس وأربعين نقطة في صدارة الدوري فيما توقف رصيد أميان عند سبع عشرة نقطة في المرتبة السابعة عشرة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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