سان جيرمان يبتعد بصدارة الدوري الفرنسي

تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه أميان بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب بارك دي فرانس ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي .

وافتتح كيليان مبابي أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة، ليضيف البرازيلي نيمار دا سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والأربعين، ليعود كليان مبابي ويضيف ثنائيته الشخصية والهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الخامسة والستين.

وقلص ستيفن ميندوزا الفارق لأميان في الدقيقة السبعين، قبل أن يختتم ماورو إيكاردي رباعية الباريسيين قبل النهاية بست دقائق، ليرفع الفريق الباريسي رصيده إلى خمس وأربعين نقطة في صدارة الدوري فيما توقف رصيد أميان عند سبع عشرة نقطة في المرتبة السابعة عشرة.

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