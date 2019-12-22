الماتادور يتوج بالبطولة الاستعراضية في أبو ظبي

توج المصنف الأول عالميا الإسباني رافائيل نادال بلقب بطولة أبو ظبي الاستعراضية للتنس “مبادلة” بفوزه في المباراة النهائية على اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة

وتمكن نادال من قلب تأخره في المجموعة الأولى والتي آلت للاعب اليوناني بسبعة أشواط مقابل ستة، ليعود الماتادور الإسباني ويقلب تأخره في المجموعتين الثانية والثالثة ليتمكن من حسمهما بسبعة لخمسة وسبعة لستة في النهائي الذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات.

وحقق نادال بذلك فوزه السابع من أصل ثماني مباريات خاضها أمام اللاعب اليوناني وفض نادال الشراكة مع المصنف الثاني الصربي نوفاك دجوكوفيتش في عدد ألقاب البطولة الاستعراضية بأبو ظبي برصيد خمسة ألقاب.

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