وزيرة الرياضة التونسية تكرم رئيس اللجنة الأولمبية الليبية

استقبلت وزيرة شؤون الشباب والرياضة التونسية سنية بن الشيخ، رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، وذلك على هامش حضور اجتماع المنطقة الأولى لجمعية اللجان الوطنية الأولمبية الأفريقية.

حضر اللقاء رئيس اللجنة الأولمبية التونسية محرز بوصيان، ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية مصطفى بالراف، ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية لشمال أفريقيا ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المغربية كمال الحلو.

وشهد اللقاء تكريم روؤساء اللجان الأولمبية المغاربية، من بينهم رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، وأبدت الوزيرة التونسية رغبتها في فتح آفاق التعاون مع الجانب الليبي، وتأكيدها على عمق العلاقات الشبابية والرياضية بين تونس وليبيا.

وشاركت اللجنة الأولمبية الليبية، في اجتماعات جمعية اللجان الأولمبية الأفريقية – المنطقة الأولى – التي احتضنتها تونس يومي الخميس والجمعة.

وأكد المشاركون، ضرورة وحدة الصف الأولمبي المغاربي، والدعوة لعمق العلاقات وتنسيق الجهود لخدمة النشاط الرياضي والأولمبي في المنطقة.

وشدد رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، خلال كلمته، على أهمية الاجتماع الذي يعتبر انطلاقة حقيقية لجمعية اللجان الأولمبية المغاربية، مشيرًا إلى ضرورة التمسك بالميثاق الأولمبي، وتجسيده على أرض الواقع، وأن يكون عام 2020 هو عام الإنجازات الفعلية.

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