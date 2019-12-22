النصر يواصل تدريباته استعدادًا لبيدفيست الجنوب أفريقي بالكونفيدرالية

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تدريباته الصباحية اليوم الأحد، على أرضية ملعب مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق بيدفيست الجنوب الأفريقي المقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل 29 ديسمبر الجاري.

ويستعد النصر، ممثل الكرة الليبية بالكونفيدرالية، لمواجهة فريق بيدفيست الجنوب أفريقي بجنوب أفريقيا في الجوله الثالثة من مرحلة الذهاب لدور المجموعات بالبطولة القارية وذلك، يوم 29 ديسمبر الجاري.

ويسعى الجهاز الفني للفحامة بقيادة محمد الككلي المدير الفني للفريق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بيدفيست للحفاظ على حظوظ الفريق في الترشح للدور نصف النهائي من البطولة.

وخاض ممثل الكرة الليبية مباراتين ضمن منافسات المجموعة الثانية في بالكونفيدرالية، حيث تعادل بنتيجة (1 / 1) في المباراة الأولى أمام دجوليبا المالي والتي أقيمت باستاد السلام في العاصمة المصرية القاهرة، فيما فقد الفحامة نتيجة مباراته أمام مضيفه حوريا كوناكري الغيني بنتيجة (0 / 3) ليحصد النصر نقطة واحدة من جولتين ويتبقى له 4 مباريات يحتاج لاقتناص أكبر عدد من النقاط.

يشار إلى أن باقي مباريات النصر في المجموعة تتضمن مواجهة فريق بيدفيست في القاهرة يوم 12 يناير المقبل، كما يلتقي دجوليبا المالي، في مالي، يوم 25 يناير، وستكون مواجهة حوريا كوناكري الغيني، في مصر، يوم 1 فبراير المقبل.

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