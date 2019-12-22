محرز يقود مانشستر سيتي لفوز ثمين على ليستر بالدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشتر سيتي فوزا كبيرا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف على منافسه فريق ليستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء يوم السبت، على ملعب الاتحاد وذلك ضمن منافسات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم ليستر في الدقيقة 22 عن طريق نجمه المتألق جيمي فاردي قبل أن يرد السيتي بثلاثة أهداف افتتحها النجم الجزائري رياض محرز في الدقيقة 30 . وأضاف إلكاي جوندوجان الهدف الثاني للسيتيزن في الدقيقة 43 قبل أن يحرز جابرييل جيسوس الهدف الثالث في الدقيقة 69.

بهذه النتيجة يرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 38 نقطة، ليحتل بها المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ليستر عند 39 نقطة يبقى في المركز الثاني خلف ليفربول متصدر ترتيب جدول البطولة.

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