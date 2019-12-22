أتلانتا يُمطر شباك ميلان بخماسية

تعرض ميلان لهزيمة ثقيلة أمام مضيفه أتلانتا بنتيجة 5 أهداف لصفر في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب أتليتي دي أزوري دي ايتاليا، ضمن مباريات الأسبوع الـ17 من الدوري الإيطالي.

وافتتح أهداف المباراة اليخاندور غوميز في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول الذي انتهى بهذه النتيجة، ثم سجل ماريو بازاليتش الهدف الثاني في الدقيقة الـ61، وبعدها أضاف جوسيب إيليسيش ثنائية في الدقيقتين الـ63 والـ72، وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بست دقائق ختم لويس مورييل خماسية أتلانتا الذي حصد 31 نقطة صعد بها إلى المركز الخامس في “السيريا آ”، فيما جاء الميلان عاشرا في الترتيب بنقاطه الـ21.

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