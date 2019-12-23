الألواح الشراعية تنهي المنافسات الأفريقية دون نتيجة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكمل المنتخب الليبي للألواح الشراعية مشاركته في البطولة الأفريقية التي احتضنتها مدينة جربه التونسيه منذ الأربعاء الماضي .

ولم يحقق المنتخب الليبي نتيجة تذكر رغم المشاركة في جميع المنافسات .

وشاركت ليبيا ببعثة ضمت عدد ستة أشخاص أحمد غيضان العكر رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد، والياسع طارق جرافه مساعد المدرب، وأربعة رياضيين هم أيوب عشيني متسابق في فئة ما فوق الــ “19” سنة، وعبدالرؤوف العطوشي في فئة ما فوق الــ “17” سنة، وهانيبال الهاميسي في فئة ما فوق الــ” 15″سنة، ومحمد عشيني في فئة ما تحت الــ “15” سنة.

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