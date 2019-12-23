ريال مدريد يهدر الفرص ويتعادل مع بيلباو ويتأخر عن برشلونة

ريال مدريد ثلاث مرات في إطار المرمى ليتأخر بفارق نقطتين عن برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما اكتفى بالتعادل دون أهداف على أرضه مع أتليتيك بيلباو في مباراته الأخيرة في 2019 يوم الأحد.

وسدد كريم بنزيمة مهاجم ريال كرة أبعدها دفاع بيلباو من على خط المرمى في الشوط الأول كما كان زميله توني كروس قريبا من التسجيل عندما سدد كرة لمسها الحارس أوناي سيمون واصطدمت بالعارضة.

ووضع البديل ناتشو فرنانديز كرة برأسه ارتدت من العارضة في الشوط الثاني كما رد القائم محاولة بضربة رأس أخرى من البديل لوكا يوفيتش وأخفق سيرجيو راموس في تحويل الكرة المرتدة إلى هدف.

وقدم بيلباو، الذي فاز على برشلونة حامل اللقب هذا الموسم، أداء دفاعيا قويا وشن خطورة على بعض الفترات وسجل كينان كودرو هدفا ألغاه الحكم بسبب التسلل كما سدد إيناكي وليامز كرة قوية أنقذها الحارس تيبو كورتوا.

وتعادل ريال للمباراة الثالثة على التوالي بعد التعادل 1-1 وصفر-صفر في ضيافة بلنسية وبرشلونة في المباراتين الماضيتين.

وقال زين الدين زيدان مدرب ريال للصحفيين ”تنتابني مشاعر سيئة من أجل اللاعبين بسبب مجهودهم الكبير. نشعر بالانزعاج بأننا لم ننجح في التسجيل من كل هذه الفرص المتاحة“.

وأضاف ”لم تكن الكرة تسير معنا في الوقت الحالي لكن لا يوجد ما يحتاج إلى الشعور بالتشاؤم.

”يجب أن نتذكر أن هذا يعد موسما جيدا بالنسبة لنا. نشعر ببعض المرارة في نهاية العام لكن لا نستطيع انتظار عام 2020 حتى يبدأ“.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 18 مباراة وبفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر الذي فاز 4-1 على ألافيس يوم السبت بينما يأتي بيلباو سابعا وله 28 نقطة.

وقال كورتوا حارس ريال للصحفيين ”نشعر بمرارة من المباراة بعدما سددنا الكرة ثلاث مرات في إطار المرمى وصنعنا بعض الفرص لهذا فإنه من المؤسف حقا أننا لم نحصل على النقاط الثلاث“.

وأضاف ”أتليتيك كان يحاول إحباطنا ونعرف أسلوبه المفضل في اللعب لكن عند صناعة الكثير من الفرص يكون من الصعب عدم الشعور بأننا فقدنا نقطتين“.

وتابع ”بدا وكأن الكرة ترفض دخول المرمى. صنعنا الكثير من الفرص ولم نكن نفتقد القوة الهجومية لكن الكرة لم ترغب في الدخول“.

ولم يجد جايزكا جاريتانو مدرب بيلباو مشكلة في الاعتراف أن الحظ ساند فريقه الذي لم يحقق أي فوز في برنابيو منذ 2005.

وقال مدرب بيلباو ”حتى تخرج بأي شيء من هنا يجب أن يساعدك الحظ بعض الشيء لكننا أنهينا المباراة بشكل رائع جدا“.

وأضاف ”الحصول على نقطة من هنا أثناء صناعة الفرص في الهجوم وعدم استقبال أي هدف ليس بالأمر السهل على الإطلاق“.

المصدر: رويترز

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