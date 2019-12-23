نابولي ينهي سلسلة مباريات طويلة دون فوز بعد هدف قاتل

أنهى نابولي سلسلة من ثماني مباريات متتالية دون فوز في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وحقق انتصاره الأول مع المدرب جينارو جاتوسو بالتفوق 2-1 على ساسولو بعد هدف قاتل يوم الأحد.

وتقدم ساسولو بهدف عن طريق حامد جونيور تراوري البالغ عمره 19 عاما في الدقيقة 29 وكان بوسعه إضافة المزيد في ظل معاناة نابولي في الشوط الأول ووسط صيحات استهجان من المشجعين.

لكن أداء نابولي ثامن الترتيب تطور خلال الشوط الثاني.

وأدرك آلان التعادل لنابولي في الدقيقة 57 وبعد فترة من الضغط وضع بيدرو أوبيانج لاعب ساسولو الكرة في مرماه بطريق الخطأ بعد ركلة ركنية في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وحقق نابولي انتصاره الأول في الدوري منذ 19 أكتوبر تشرين الأول.

وقال جاتوسو الذي تولى المسؤولية بعد إقالة كارلو أنشيلوتي هذا الشهر وخسر 2-1 على أرضه أمام بارما في مباراته الأولى ”ارتكبنا الكثير من الأخطاء في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني بدأنا في أن نفعل ما أريده لكن بضغط منظم أكبر“.

وأضاف ”لست ساحرا ولا أعتقد أننا نجحنا في حل كل المشكلات لكن… الفريق يحاول العمل بأسلوب مختلف“.

وظهر نابولي بشكل متواضع في الشوط الأول إذ فقد الكرة كثيرا ومنح الفرصة للمنافس لصناعة العديد من الفرص.

ووضع مانويل لوكاتيلي لاعب ساسولو الكرة برأسه وأخرجها ماريو ريو من على خط المرمى كما سدد ألفريد دنكان كرة قوية أنقذها أليكس ميريتس قبل أن يسجل تراوري مستغلا كرة عرضية من لوكاتيلي.

وبعد لقطة ذكية من أركاديوش ميليك وصلت كرة عرضية من بيوتر زيلينسكي إلى آلان على حافة المنطقة وتخلص من منافسه قبل أن يسدد بقوة في المرمى ليدرك التعادل.

واعتقد خوسيه كايخون أنه حسم المباراة لنابولي في الدقيقة 84 قبل إلغاء الهدف لأنه كان في موقف تسلل بفارق ضئيل.

لكن بعد ركلة ركنية في الثواني الأخيرة وضع أوبيانج الكرة في مرماه بطريق الخطأ بعد ضغط من أحد لاعبي نابولي.

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