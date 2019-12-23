الليوث يُمطرون شِباك الشرطة العراقي بسداسية

أمطر فريق الشباب السعودي شباك ضيفه فريق الشرطة العراقي بستة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض لحساب ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وجاءت السداسية جميعها من المحترفين اللاتينيين، وكان فيها نصيب الأسد للمهاجم الكولومبي دانيلو مورينو اسبريليا، والذي افتتح النتيجة بهدفين سريعين في الدقيقتين السادسة والثامنة من الشوط الأول، ثم أضاف المهاجم البرازيلي سيباستياو دي فريتاس الهدف الثالث في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، وبعدها بدقيقتين فقط أضاف الأرجنتيني كريستيان جوانكا الهدف الرابع. وفي الدقيقة 44 أنهى دانيلو ثلاثيته وخماسية الليوث في الشوط الأول.

ولم يشهد الشوط الثاني سوى حدثين مهمين لسيباستياو، أولهما الهدف الثاني له في الدقيقة 72 والذي ختم به سداسية الشباب، وثانيهما خروجه بالبطاقة الحمراء بعد الهدف بثلاثة دقائق.

وبهذا الفوز يكون الشباب قد ضمن بشكل كبير العبور لنصف النهائي من البطولة العربية في انتظار مباراة الإياب بين الفريقين في العاصمة البحرينية المنامة في 20 يناير القادم.

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